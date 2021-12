Badminton: Lamsfuß vergibt zwei Chancen auf erste WM-Medaille

Badminton-Ass Mark Lamsfuß hat gleich zwei Chancen auf die erste WM-Medaille seiner Karriere ausgelassen. Der Olympiateilnehmer verpasste am Freitag im spanischen Huelva sowohl im Doppel mit Marvin Seidel als auch im Mixed an der Seite von Isabel Lohau das Halbfinale. Der Sprung in die Runde der letzten Vier wäre gleichbedeutend mit einer Medaille gewesen, da der dritte Platz nicht ausgespielt wird.