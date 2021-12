Formel 1: Partnerschaft zwischen Mercedes und umstrittenem Sponsor beendet

Kingspan wird mit einem verheerenden Hochhausbrand im Jahr 2017 in London in Verbindung gebracht, bei dem 72 Menschen starben. Das irische Unternehmen stellt Isolier- und Verkleidungsprodukte her, eine Untersuchung des Unglücks läuft noch. Die Familien der Opfer kritisierten Mercedes scharf nach Bekanntgabe der Partnerschaft am vergangenen Mittwoch, auch der britische Wohnungsbauminister Michael Gove reagierte mit Unverständnis.