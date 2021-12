Hörmann wünscht neuem DOSB-Präsidenten Weikert mehr Geschlossenheit und Rückhalt

Der DOSB sei in seiner Wahrnehmung als "Kernorganisation bestens aufgestellt", sagte Hörmann. Die "Gesamtaufstellung und -konstellation" werde es dem neuen Team "leicht machen, in eine gute Zukunft zu gehen." Er sieht aber auch Probleme: "Was gelitten hat insbesondere während der Pandemie, ist der Zusammenhalt zwischen dem DOSB und den 100 Mitgliedsorganisationen." In dem Zusammenhang sprach der langjährige Sportfunktionär von einer "gewissen Form der Entfremdung".