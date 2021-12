Kinderärztin Holze findet Sportverbote für Jugendliche „unverantwortlich“

Kinderärztin Kerstin Holze warnt vor erneuten Einschränkungen für Jugendliche im Sport in der vierten Coronawelle. „Wenn wir Kinder der ersten bis vierten Klasse nun in den zweiten Winter ohne qualifizierte Bewegungs- und Sportangebote in Schulen und Vereinen schicken, dann nehmen wir ihnen sehenden Auges die Hälfte ihres goldenen Lernalters für koordinative Fähigkeiten weg. Das ist unverantwortlich, denn es lässt sich nicht mehr einfach aufholen. Das ist dann weg“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderturn-Stiftung dem Onlineportal Fussball.de.