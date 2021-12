Tour de Ski: Rydzek glänzt als Sechste und löst Olympia-Ticket

"Dass es mit dem Finale geklappt hat, ist schon ein kleiner Traum. Und dass ich zumindest in der ersten Runde so nah am Podium war, das hätte ich mir Anfang der Saison nicht träumen lassen. Ich werde den Tag einfach genießen", sagte die jüngere Schwester des Kombinations-Olympiasiegers Johannes Rydzek.