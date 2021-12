Werth plädiert für Sportministerium auf Bundesebene

Die beiden Aushängeschilder sehen zugleich ein Einstellungsproblem bei der aktuellen Sportlergeneration in Deutschland. So erkennt Werth, dass der "Leistungsgedanke (...) aufgrund der Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, immer mehr verloren geht". Das Abrutschen im Medaillenspiegel liege auch "entscheidend daran, dass viele nicht richtig durchziehen, sich nicht richtig durchbeißen wollen und sich mit Mittelmaß zufriedengeben".