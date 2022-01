Corona-Ausbruch bei deutschen Wasserballern

Deutschlands Wasserballer müssen nach einem Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen weiter auf das erste Länderspiel der nacholympischen Saison warten. Das für Dienstag in Berlin geplante Weltliga-Spiel gegen Frankreich wurde am Samstag vom Weltschwimmverband FINA nach "massiven" Corona-Problemen auf deutscher Seite abgesetzt. Damit verzögert sich die Premiere des neuen Bundestrainers Petar Porobic weiter, der Montenegriner ist ohnehin ebenfalls positiv getestet worden.