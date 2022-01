Corona: Norwegens Langlaufstar Krüger verpasst erste Peking-Rennen

In Norwegens nordischem Ski-Team nehmen die Corona-Sorgen rund eine Woche vor den Olympischen Spielen in Peking weiter zu. Wie der nationale Verband NRK bekannt gab, wurde nun auch Langlaufstar Simen Hegstad Krüger positiv getestet und muss für zehn Tage im Trainingsquartier auf der Seiser Alm in Südtirol in Quarantäne. Damit wird der Skiathlon- und Staffel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 zumindest die ersten Rennen in Peking verpassen.