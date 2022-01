Neuseelands Ruder-Idol Bond beendet Karriere

Frankfurt am Main (SID) - Neuseelands Ruder-Idol Hamish Bond hat das Ende seiner erfolgreichen Karriere verkündet. Der dreimalige Olympiasieger erklärte am Donnerstag, er wolle seine Laufbahn auf dem Höhepunkt beenden. Der 35-Jährige hatte zuletzt in Tokio mit dem neuseeländischen Achter Olympia-Gold gewonnen.