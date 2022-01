Sportausschussvorsitzender Ullrich: Mehr Geld für deutschen Spitzensport

Die Lage in China beurteilt der frühere Biathlon- und Langlauf-Bundestrainer derweil kritisch. "Ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die in Peking Repressalien ausgesetzt sind, weil sie eine kritische Meinung äußern", sagte er. Einen diplomatischen Boykott lehnt Ullrich dennoch ab: "Wir sollten unsere Athleten nicht allein lassen in der schwierigen Situation, da hat die Politik eine Verantwortung."