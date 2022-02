8500 Fans bei Bochum gegen Bayern

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bietet in Absprache mit der Stadt 8500 Eintrittskarten für das Spiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an. Der Verein teilte am Dienstag mit, er werde die Sitzplatztribünen im Schachbrettmuster belegen, 1500 Fans können zudem in verschiedenen Blöcken stehen.