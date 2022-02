Ab März wieder volle Auslastung in Spaniens Stadien und Hallen

Spaniens Profivereine können ab 1. März ihre Stadien und Hallen wieder bis zur vollen Auslastungsgrenze öffnen. Diesen Beschluss fasste das nationale Gesundheitsministerium am Mittwoch vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Corona-Situation. Derzeit dürfen in Stadien nur 75 Prozent und in geschlossenen Arenen lediglich 50 Prozent der verfügbaren Plätze belegt werden.