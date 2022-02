Cricket: Deutsches Team verpasst erste WM-Teilnahme

Die deutsche Cricket-Nationalmannschaft hat die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasst. Das Team von Bundestrainer Steven Knox hat beim T20 Global Qualifier im Oman, der letzten Etappe auf dem Weg zu den Titelkämpfen in Australien, alle drei Gruppenspiele verloren. Am Montag unterlag die Auswahl des Deutschen Cricket Bundes (DCB) auch Irland deutlich mit sieben Wickets.