Kläbo holt fünftes Olympia-Gold - deutsches Duo verpasst Finale

Für Kläbo war es nach dem Sieg im Einzelsprint die zweite Goldmedaille in China. Mit fünfmal Gold sowie je einmal Silber und Bronze hat er nur noch seinen Landsmann Björn Dählie (8-4-0) vor sich. In der geschlechterübergreifenden Wertung liegt Kläbo auf Platz vier, dort liegt die Norwegerin Marit Björgen (8-4-3) an der Spitze, die gleichzeitig auch die Rangliste der erfolgreichsten Sportler und Sportlerinnen bei Winterspielen anführt.