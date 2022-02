NADA übersetzt Präventionsvideos in Gebärdensprache

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) stellt künftig eine Vielzahl von Präventionsvideos auch in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung. In den Testpools der NADA befinden sich auch gehörlose und hörbehinderte Athletinnen und Athleten, deswegen sei es „essenziell, dass auch sie sich entsprechend informieren können und aufgeklärt werden“, betonte die NADA am Dienstag.