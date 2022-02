Politik fordert Reaktion: Champions-League-Finale in Russland "undenkbar"

„Die UEFA beobachtet die Situation ständig und genau“, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag auf SID-Anfrage mit. Das Königsklassen-Endspiel am 28. Mai in St. Petersburg birgt eine Menge Zündstoff - und könnte beispielgebend für den künftigen Umgang des Sports mit Russland werden. (BERICHT: S04 wegen Gazprom unter Druck)