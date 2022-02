Sachenbacher-Stehle von Hennig und Carl begeistert

Die Silbermedaille in der Staffel habe Hennig und Carl beflügelt. "Was einem in den meisten Fällen im Weg steht, ist der Kopf. Und nach dieser Medaille waren sie endlich frei im Kopf. Sie sind losgelöst von jedem Druck gelaufen, und das ist manchmal der Schlüssel zum Erfolg", sagte Sachenbacher-Stehle und fügte an: "Sie waren auf dem Punkt topfit und mental voll da."