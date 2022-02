Steuerfreie Lohnzuschläge im Profisport: Bundesfinanzhof entscheidet zugunsten der Spieler und Betreuer

Der Bundesfinanzhof in München räumt Profisportlern und Betreuern, die im Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen reisen, Steuerbefreiung bei der vom Arbeitgeber geleisteten Zuschläge für Sonntag- und Feiertags- oder Nacharbeit ein. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof bereits am 16. Dezember 2021 (VI R 28/19) und gab dies am Donnerstag bekannt.