USADA-Boss zum Fall Walijewa: "Katastrophales Versagen des Systems"

Travis Tygart, Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA, sieht in der Affäre um die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bei den Winterspielen in Peking ein Systemversagen im Kampf gegen Doping. "Das Versäumnis, einen im Dezember durchgeführten Test erst nach dem Teamwettbewerb zu melden, ist ein katastrophales Versagen des Systems zum Schutz der Öffentlichkeit, der Integrität der Spiele und der sauberen Athleten, die an dem Wettbewerb teilnehmen mussten", sagte Tygart der Nachrichtenagentur AFP.