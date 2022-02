Wasserballer dürfen bei WM in Budapest starten

Auch die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft darf bei der kurzfristig anberaumten Schwimm-Weltmeisterschaften im kommenden Sommer in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) teilnehmen. Die DSV-Auswahl, die die sportliche Qualifikation für die eigentlich für 2022 vorgesehene WM im japanischen Fukuoka verpasst hatte, profitiert vom Wechsel des Ausrichters und den dadurch zusätzlich freigewordenen Startplatz. Dieser fiel an den EM-Neunten Deutschland. Das bestätigte der Weltverband FINA am Dienstag.