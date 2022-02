Weltcup in Cottbus: DTB bietet ukrainischen Riegen Hilfe an

Trotz der schweren psychischen Belastungen erturnten sich die beiden Riegen insgesamt acht Finalplätze, überragender Athlet in der Qualifikation war dabei Ilja Kowtun. Der Bronzemedaillen-Gewinner im Mehrkampf bei den letztjährigen Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu erreichte am Boden, am Pauschenpferd, am Barren und am Reck den Endkampf. Ein russisches Team geht in der Lausitz-Arena nicht an die Geräte.