Bayern öffnet Sportcamps als Unterkünfte für aus der Ukraine Geflüchtete

Der Bayrische Landessport-Verband bietet vor dem Krieg gegen die Ukraine geflüchteten Menschen in seinen Sportcamps Notunterkünfte an. Wie der BLSV am Montag mitteilte, stehen die Standorte in Inzell, am Spitzingsee, in Regen und Bischofsgrün den Geflüchteten als Obdach zur Verfügung.