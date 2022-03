Kanzler Scholz: "Gedanken des Olympischen Friedens in die Welt hineintragen"

Deshalb sei es „in diesen dunklen Tagen gut, dass die Sportlerinnen und Sportler mit den Paralympics den Gedanken des Olympischen Friedens in die Welt hineintragen“, schrieb der Kanzler in einem Grußwort an das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) vor der Eröffnung der Winterspiele „unter besonderen Bedingungen“.