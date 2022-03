Schach: Ukrainischer Meister will nicht gegen Russen spielen

Während der Krieg im Osten der Ukraine und nahe der Hauptstadt Kiew wütet, versuchen die Schachfans in Lwiw die Tradition der Straßenspiele aufrecht zu erhalten. Auch der Großmeister und aktuelle ukrainische Meister Andrej Wolotkin mischt weiter mit. Er kündigte wenige Tage vor Beginn der Einzel-Europameisterschaft in Slowenien (ab 27. März) an, nicht gegen russische Gegner antreten zu wollen. Dies gelte, so lange der Krieg andauert.