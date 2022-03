Schlickenrieder sieht Langlauf vor "Mörderaufgabe"

Trotz der überraschenden Erfolge bei Olympia sieht Peter Schlickenrieder den deutschen Skilanglauf noch vor enormen Aufgaben. Dabei nimmt der Bundestrainer auch den Deutschen Skiverband (DSV) in die Pflicht. "Wenn man in einer Liga mit Nationen wie Norwegen oder anderen skandinavischen Ländern mitspielen will, muss man personell und finanziell investieren", sagte der 52-Jährige dem kicker.