Ehepaar Reitz gewinnt beim Schieß-Weltcup in Rio

Frankfurt am Main (SID) - Olympiasieger Christian Reitz hat erstmals gemeinsam mit Ehefrau Sandra einen Schieß-Weltcup gewonnen. Das Paar aus Regensburg setzte sich in Rio im Luftpistolen-Mixed im Finale gegen das thailändische Duo Tanyaporn Prucksakorn und Noppadon Sutiviruch souverän mit 16:10 durch und schaffte nach zuvor zwei zweiten Plätzen in der höchsten Wettkampfserie eine Premiere.