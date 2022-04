Invictus Games: Prinz Harry lobt ukrainisches Team

Prinz Harry ergänzte, die ukrainische Mannschaft habe ihm vom Wunsch erzählt, "trotz aller Widrigkeiten teilzunehmen. Nicht nur, um eure Stärke zu zeigen, sondern um eure Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit über das, was in eurem Land geschieht. Ihr wisst, dass wir an eurer Seite stehen. Die Welt ist mit euch vereint."