Sportministerkonferenz will präsenter werden

Dafür müsse die SMK ihre Leistungsfähigkeit erhöhen und ihre organisatorischen Strukturen und Abläufe weiterentwickeln. Als konkretes Ziel wurde genannt, ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport in Deutschland zu installieren. Bis zur nächsten turnusmäßigen Konferenz am 3./4. November in Mainz soll in Zusammenarbeit mit dem Bund ein entsprechender Fahrplan erarbeitet werden.