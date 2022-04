Victoria 2026 Ausrichter der Commonwealth Games

Daniel Andrews, Premierminister von Victoria, dankte den Organisatoren für das Vertrauen. Die Spiele sollen in vier regionalen Zentren in Geelong, Ballarat, Bendigo und Gippsland stattfinden, es wird jeweils eigene Athletendörfer geben. Dieser Plan sei "ein bisschen riskanter" als die übliche Austragung "in einer großen Stadt", sagte Andrews.