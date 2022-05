Vor Wahl in NRW: Klett sieht „Optimierungsbedarf“

Nordrhein-Westfalen sieht sich selbst als „Sportland Nummer eins“ im Bund - und das soll auch nach der Landtagswahl am Sonntag so bleiben. Ein Selbstläufer sei das aber nicht, betont Stefan Klett im Gespräch mit dem SID. „Aus unserer eigenen Stärke und durch die gestiegene Wertschätzung der Politik sind wir weit vorne, aber es gibt Optimierungsbedarf, den wir uns in Zusammenarbeit mit der kommenden Regierung versprechen“, sagt der Präsident des Landessportbundes NRW.