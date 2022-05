WM: Badminton-Teams nach EM-Erfolgen nur Außenseiter

Die Männer treffen in ihrem Auftaktspiel in Bangkok am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) auf Indien, die Frauen bekommen es ab 14.00 Uhr MESZ mit Vizeweltmeister Japan zu tun. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale sind die deutschen Teams nur Außenseiter. „Beides sind schwere Gruppen für uns“, sagte Kranitz: „Wir hoffen, dass uns eventuell die eine oder andere Überraschung gelingt.“