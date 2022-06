Die Finals: Rekordmeisterin Seitz verpasst 24. Turn-Titel

Sechskampf-Champion Lukas Dauser aus Unterhaching blieb am ersten Tag der Gerätefinals in der Max-Schmeling-Halle ohne Medaille. Sieger am Boden wurde Milan Hosseini aus Böckingen, am Pauschenpferd setzte sich Pascal Brendel (Wetzlar) durch, Gold an den Ringen ging an den Berliner Dario Sissakis.