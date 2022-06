Erster Härtetest für Deutschland-Achter in Posen

Erster Härtetest für das neuformierte Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes: Beim zweiten Weltcup in Posen startet auch der Deutschland-Achter am Wochenende in die Saison mit den Höhepunkten bei der Heim-EM in München und der WM im tschechischen Racice. Im Vergleich zum olympischen Silberrennen von Tokio 2021 sind sechs Positionen im Paradeboot des DRV neubesetzt.