Erster WM-Sieg: Wasserballer spielen um Platz 13

Die deutschen Wasserballer haben bei der Schwimm-WM in Ungarn im vierten Spiel den ersten Sieg gefeiert. In der Platzierungsrunde bezwang das Team des neuen Bundestrainers Petar Porobic Brasilien mit 10:9 (2:2, 2:3, 3:3, 3:1) und verhinderte damit das schlechteste Abschneiden in der WM-Geschichte.