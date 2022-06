Fechten: Sauer bezwingt Ebert, Szabo gewinnt im Säbel

Florettfechterin Leonie Ebert hat eine Woche nach ihrem EM-Triumph einen weiteren Titel verpasst. Im Rahmen der „Finals“ in Berlin verlor die 22-Jährige das Finale der deutschen Meisterschaften gegen Anne Sauer. Die 31-jährige Sauer wiederholte damit ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Ebert und Sauer hatten noch am vergangenen Montag gemeinsam Team-Bronze bei der Fecht-EM in Antalya gewonnen.