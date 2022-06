Krajewski nach Special Olympics: „Werden inklusive Gesellschaft formen“

Den Stellenwert der Special Olympics hatte Sportministerin Faeser bereits anlässlich der Eröffnung der Berliner Wettbewerbe nachdrücklich unterstrichen. „Die Special Olympics sind viel mehr als eine Sportveranstaltung. Sie fördern gesamtgesellschaftliche Ziele wie Inklusion, Teilhabe in der Gesellschaft und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und der Welt. Die Athletinnen und Athleten von Special Olympics verdienen es, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Ihr Platz ist in der Mitte unserer Gesellschaft. Die inklusiven Sportveranstaltungen in Deutschland setzen Maßstäbe und geben Impulse für die Zukunft“, sagte die SPD-Politikerin.