Mäßige Generalprobe von Slalom-Kanuten für Heim-WM

In Augsburg rechnen sich die DKV-Aktiven bei der WM einige Medaillenchancen aus. Bei den Titelkämpfen im Vorjahr in der slowakischen Hauptstadt Bratislava hatte das DKV durch Lilik sowie Funk zwei Titel und insgesamt drei weitere Medaillen gewonnen. Bei den Olympia-Wettbewerben kurz zuvor in Tokio war Funks Kajak-Gold das herausragende Ergebnis von insgesamt vier Podestplätzen gewesen.