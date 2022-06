Schwimm-WM: Wasserballer kassieren zweite Niederlage

Die deutschen Wasserballer haben bei der Schwimm-WM in Ungarn die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert und stehen vor dem frühen Aus. Zwei Tage nach dem 11:12 gegen Japan unterlag das Team des neuen Bundestrainers Petar Porobic dem zweimaligen Weltmeister Kroatien nach schwacher erster Halbzeit mit 9:13 (1:4, 1:4, 2:2, 5:3). Letzter Gegner in der Vorrundengruppe B ist am Samstag (19.30 Uhr) der Olympiazweite Griechenland.