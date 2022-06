Deutsche Wasserballer starten mit historischer Pleite in Schwimm-WM

Nach seinem endgültigen Rücktritt nach der verpassten Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Tokio hatte der 62-Jährige Porobic als seinen Nachfolger empfohlen: „Er ist sehr erfahren, sehr erfolgreich, gut vernetzt und hat mit vielen jungen Leuten gearbeitet. Er ist das Beste, was uns in Deutschland aktuell passieren kann.“