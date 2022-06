Siegreiche DM-Generalprobe für Vize-Weltmeisterin Schäfer

Die Kölnerin Sarah Voss belegte am Stufenbarren den zweiten Platz. Die nationalen Titelkämpfe in der Max-Schmeling-Halle im Rahmen der Veranstaltung „Die Finals“ dienen auch einer ersten Formüberprüfung im Hinblick auf die Europameisterschaften Mitte August in München. Die EM ist wie schon 2018 in Glasgow Bestandteil der European Championships.