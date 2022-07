Kanu-Slalom: Funk mit Mühe ins WM-Halbfinale

Slalomkanutin Ricarda Funk hat den ersten Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der Heim-WM in Augsburg gemeistert. Die 30-Jährige zeigte im ersten Vorlauf im Eiskanal zwar ungewohnte Schwächen, schaffte aber mit Rang 19 dennoch gerade so den direkten Sprung ins Halbfinale am Samstag. Nach vier Strafsekunden lag die Olympiasiegerin 6,29 Sekunden hinter Stefanie Horn aus Italien auf Platz eins.