Kanu-Slalom: Herzog mit Vorlauf-Bestzeit, Anton muss zittern

Die erste Heim-Weltmeisterschaft seit 19 Jahren hatte wegen Niedrigwasser zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden, erst kurzfristige Baumaßnahmen sorgten für Entspannung. Die Titelkämpfe auf der Olympiastrecke von 1972 dauern bis Sonntag. Am Samstag stehen Halbfinals und Finals der Kajak-Spezialisten an. Am Sonntag werden die Medaillen im Canadier sowie im 2024 erstmals olympischen Extremslalom vergeben.