PotAS: Schlittenverband vorne, Schlittschuhläufer schwach

Die goldenen Schlittenfahrer stehen vor einer glänzenden Zukunft, die Schlittschuhläufer müssen sich Sorgen um die Förderung machen. Der Bericht der PotAS-Kommission zu den Wintersportarten in Deutschland lieferte am Freitag erwartbare Ergebnisse und die Grundlage zu den Strukturgesprächen im August. Erst danach wird über die Fördermittel für den Olympiazyklus bis zu den Spielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo entschieden.