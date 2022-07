Säbelfechterin Eifler verpasst WM-Halbfinale

Damit steht das deutsche Team weiter bei einer gewonnenen WM-Medaille. Degenfechterin Alexandra Ndolo hatte am Montag als erste Deutsche seit Britta Heidemann vor acht Jahren in Kasan eine WM-Silbermedaille gewonnen. Florett-Europameisterin Leonie Ebert (Werbach) scheiterte am Dienstag bereits im Achtelfinale.