Sportökonom Zinnkann neuer Generalsekretär beim DTB

Frankfurt am Main (SID) - Der Sportökonom Kalle Zinnkann übernimmt in der kommenden Woche beim Deutschen Turner-Bund (DTB) die Position des Generalsekretärs. Wie der zweitgrößte deutsche Sport-Fachverband am Mittwoch mitteilte, ist der 39-Jährige damit Nachfolger von Michaela Röhrbein.