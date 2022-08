55.000 Menschen bei Eröffnung der European Championships

Die offizielle Eröffnung der European Championships hat die Massen in den Münchner Olympiapark gelockt. Wie der Veranstalter mitteilte, waren am Mittwochabend 55.000 Menschen dabei. Das Opening bei sommerlichen Temperaturen wurde musikalisch untermalt, unter anderem von den Sportfreunden Stiller und Rapper Marteria. Der Zuspruch war so groß, dass bereits eine Dreiviertelstunde vor Beginn um 20.00 Uhr der Einlassstopp erteilt wurde.