Borger kritisiert deutsches Sportsystem: "Zu viele Egoisten"

Dadurch komme das Geld "nicht vollumfänglich da an, wo es soll. Wir haben zu viele Egoisten in den Verbänden. Es gibt einige Akteure im Sport, die nicht bereit sind, globaler zu denken." Die finanziellen Mittel, so Borger, müssten "in erster Linie sinnvoll ausgegeben werden. Es müsste darum gehen, dass das Geld wirklich bei uns ankommt, Strukturen geschaffen werden, Trainer bezahlt werden."