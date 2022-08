Borger sieht Multisport-Events als Olympia-Alternative

Frankfurt am Main (SID) - Athletenvertreterin Karla Borger (33) sieht die häufigere Austragung von Multisport-Veranstaltungen wie den European Championships als Alternative zu Olympischen Spielen. „Wieso stärken wir damit nicht Europa und lassen dieses mediale Highlight alle zwei Jahre in Metropolen in Europa stattfinden? Wieso vielleicht nicht auch ein paar Weltmeisterschaften zusammenlegen und davon profitieren?“, sagte die Beachvolleyballerin in Frankfurt/Main. Sie glaube, „dass es sich gegenseitig befruchtet und die Zukunft werden kann“.