Bronze für Brendel: Kanu-Olympiasieger holt dritte Medaille

Bei der WM im kanadischen Halifax war das deutsche Duo im Rennen über die künftig olympische Distanz nicht über den vierten Platz hinausgekommen. Auf der Regattastrecke in Oberschleißheim war es für Brendel die dritte Medaille im dritten Wettkampf. Am Freitag hatten er und Hecker Gold über die ehemals olympischen 1000 m gewonnen, auch am Samstag stand der Potsdamer nach dem Rennen im Canadier-Einer über 5000 m ganz oben auf dem Podest.