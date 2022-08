DOSB-Präsident fordert „Pakt für den Sport“

Dirk Schimmelpfennig, DOSB-Vorstand Leistungssport, zeigte sich für Veränderungen zugänglich. So sei "ein klares Rollenverständnis im Leistungssport" notwendig und die Förderung müsse "entbürokratisiert und flexibler gestaltet werden". Zudem sollen Kinder wieder stärker für Sport begeistert und qualifizierte Trainer und Trainerinnen hinzugewonnen und ausgebildet werden. All dies sei nötig, "damit wir auf lange Sicht wieder zurück in die Weltspitze kommen, im Sommer- und im Wintersport", so Schimmelpfennig.